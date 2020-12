Die neue Corona-Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) für den am 26. Dezember in Kraft tretenden harten Lockdown werde „aktuell finalisiert“, hieß es am Sonntag aus dem Ministerium. Für Dienstagvormittag ist die Sitzung des Hauptausschusses des Nationalrates geplant, wo die Ausgangsbeschränkungen mit Mehrheit abgesegnet werden müssen. Wie gewohnt werde der Entwurf der Verordnung vorab an alle Parlamentsklubs übermittelt, sagte ein Sprecher.