Zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Österreich gelten seit Samstag, 0 Uhr, verschärfte Einreiseregelungen. Diese werden seither auch verstärkt durch Exekutive und das Bundesheer an den Grenzübergängen kontrolliert und sollen wohl bis zum 18. Jänner ihre Gültigkeit behalten. Am ersten Tag wurden insgesamt 57.351 Personen kontrolliert, um 11,5 Prozent mehr als am Vortag. 1419 Personen wurde die Einreise dabei gänzlich verweigert.