Weil der Bezirk Hermagor zu den Corona-Hotspots in Österreich zählt, gibt es nun eine neue Verordnung. Diese gilt für die Stadtgemeinde Hermagor. Dort müssen im Bereich der 10. Oktober Straße, am Wulfeniaplatz, Gasserplatz sowie an der Hauptstraße zwischen dem Gasserplatz und der Kärntner Sparkasse Masken getragen werden. Und in Kötschach-Mauthen muss die Maske im Bereich der B110 zwischen dem Schuhhaus Sorger und der Pfarrkirche Kötschach getragen werden.