Der Ausbruch des Coronavirus hat auch hierzulande zahlreiche Branchen in eine echte Krise gestürzt. Nicht so aber die Bauwirtschaft, wie der Vorarlberger Innungsmeister Peter Keckeis berichten kann. Eine aktuelle Blitzumfrage unter heimischen Bauunternehmern zeigt, dass die Auftragsbücher durchwegs gut gefüllt sind - im Schnitt sogar um drei Prozent mehr als im Vorjahr. Vorsichtig optimistisch ist auch der Blick in das erste Halbjahr 2021: Die Betriebe rechnen mit einem Auftragsplus von zwei Prozent. Das ist zwar deutlich weniger als noch im Dezember 2019, als ein Plus von zehn Prozent erwartet wurde, aber in Zeiten wie diesen gibt man sich auch mit etwas weniger zufrieden. Gedämpfter ist die Erwartungshaltung natürlich bei jenen Betrieben, die vor allem auf den Tourismus angewiesen sind. „Man spürt dort die Verunsicherung“, erklärt Keckeis dazu.