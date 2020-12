Nachdem in Großbritannien eine neue Variante des Coronavirus entdeckt worden ist, lassen die Niederlande, um die Einschleppung so weit wie möglich zu verhindern, Flugpassagiere aus dem Vereinigten Königreich ab sofort nicht mehr einreisen. Das Verbot gelte zunächst bis zum 1. Jänner, teilte die niederländische Regierung am Sonntag mit. In Großbritannien fällt Weihnachten wegen der neuen Virusvariante für Millionen Menschen aus.