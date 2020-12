Eines der absoluten Highlights der abgelaufenen Leichtathletiksaison lieferte zweifelsohne der Ländle-Weitspringer Oluwatosin Ayodeji, der am 7. August in Gisingen mit seinem Flug auf 7,71 Meter einen österreichischen Uraltrekord auslöschte. Der 17-jährige Fußacher ist in der Kategorie „Nachwuchsathlet des Jahres“ nominiert, die er bereits im Vorajhr als Sieger der EYOFs für sich entscheiden konnte.