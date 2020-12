Der Gesundheitsstadtrat sieht gewaltige Probleme durch die neue Strategie mit dem Freitesten anrollen. Jeder Österreicher soll sich auf diese Weise eine zusätzliche Woche des Lockdowns ersparen können. Neben den fehlenden Kapazitäten und rechtlichen Unklarheiten sei auch in der Organisation jede Menge offen. So habe es bei den vergangenen Massentests keine Anmeldemöglichkeit per Telefon gegeben, was wahrscheinlich für viele ältere Menschen erschwerend war. „Bisher ist mir aber noch kein neues Konzept bekannt“, erklärt Hacker. Ebenso würden fälschungssichere Test-Ausweise benötigt.