Darauf jubelt der Argentinier über ein Tor, ähnlich dem Brasilianer bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko. Mit seinem Treffer in der Partie gegen den FC Valencia, die 2:2 endete, war Messi auf sein 643. Tor für den FC Barcelona gekommen - das sind so viele Treffer, wie „O Rei“ (Der König) zwischen 1957 und 1974 für den FC Santos erzielte.