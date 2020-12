Auf der falschen Fahrbahnseite

Ein 25-jähriger Lenker aus dem Bezirk Grieskirchen wurde von einer Verkehrsteilnehmerin angezeigt, weil er auf der B143 von Ampflwang Richtung Ungenach fahrend ständig auf die falsche Fahrbahnseite bzw. auf das Bankett geriet. An der Abzweigung zum Güterweg Ainwalding bog der Lenker den Angaben der Anzeigerin zufolge ungebremst nach links ab und rammte dabei ein Verkehrszeichen. Schließlich verursachte der Lenker bei einem Lebensmittelgeschäft in Ottnang am Hausruck einen weiteren Verkehrsunfall, indem er beim vorwärts einparken mit einem direkt vor ihm abgestellten Pkw kollidierte. Bei der Unfallerhebungen konnten Ausfallerscheinungen beim Lenker festgestellt werden, die auf Suchtgiftbeeinträchtigung schließen ließen. Zudem konnte bei einem Urintest das Mittel Ketamin festgestellt werden. Der Lenker selbst gab den Konsum von Antipsychotika an. Der Lenker wurde ebenfalls für fahruntauglich befunden, eine Blutabnahme wurde vom Lenker verweigert. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.