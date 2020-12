Das Top-Resultat von Hippach bescherte Leni zwei weitere Europacup-Einsätze im italienischen Andalo. Im ersten Rennen am Sonntag, schaffte es die Bezauerin dann erneut ins Finale. Nach Rang 19 zur Halbzeit, lief es im Finale nicht mehr ganz nach Wunsch. Am Ende holte sie mit Rang 25 - 2,99 Sekunden hinter Siegerin Mina Fürst Holtmann (Nor) - allerdings weitere sechs Punkte für die Europacup-Riesentorlaufwertung und wurde drittbeste Österreicherin. „Der Hang dort ist extrem schwer und man sollte sich auch noch nicht von ihr erwarten, dass es jedes Mal so gut funktioniert wie zuletzt in Hippach“, nahm es Schwester Elisabeth gelassen. Am Montag hat Leni in Italien zudem die nächste Chance auf Punkte.