Womöglich ein zusätzlicher Ansporn für den heutigen Riesentorlauf-Klassiker, den der Völkl-Pilot aber gar nicht bräuchte. „Der 21. Platz von Santa Caterina hat mir auf jeden Fall einiges an Selbstvertrauten gegeben“, erzählt Magnus, der zuletzt im Olympiazentrum Vorarlberg an der Fitness und in Pfelders (It) mit dem Global Racing Team am perfekten Schwung arbeitete. „Die Qualifikation für die zweiten Durchgänge muss das Mindestziel sein, das muss ich zukünftig permanent schaffen.“ Das Ziel für heute: „Ich möchte mich im Vergleich zu Santa Caterina erneut steigern. Heißt: Ein Platz unter den besten 20 wäre eine coole Sache.“