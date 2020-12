Neuer Vereinsrekord

Am Samstag gewannen die Grazer ein Spiel, das zwischenzeitlich „auf Messers Schneide“ stand, wie Ilzer zugab. „Aber wir haben im Moment diesen Lauf, der uns in diesen Phasen unbeschadet davonkommen lässt. Dazu einen Jörg Siebenhandl, der den ganzen Herbst in bestechender Form spielt.“ Die defensive Stabilität um den Goalie beeindruckt: Nur fünf Gegentore in den ersten elf Spielen bedeuten Vereinsrekord. Laut Ligapartner Sky hat diesen Wert in der Bundesliga nur der FC Tirol unterboten, der im Herbst 2001 bis zur 12. Runde überhaupt ohne Gegentreffer blieb.