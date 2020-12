Auf die Hilfe von einem der größten Fußballer-Stars aus Norwegen kann sich Hasan jedoch verlassen. „Für mich ist es offensichtlich, dass der gesunde Menschenverstand in diesem Fall völlig beiseitegeschoben wurde“, schreibt Ödegaard via Instagram. Dass Hasan „für etwas bestraft werde, das er selbst nicht getan hat, das ist vollkommen falsch“, so der Real-Madrid-Kicker.