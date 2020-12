Am Donnerstag war Cristiano Ronaldo bei der Weltfußballer-Wahl (Sieger Robert Lewandowski) leer ausgegangen, am Samstag glänzte er wieder einmal auf dem grünen Rasen. Der Portugiese erzielte beim 4:1-Auswärtserfolg von Juventus Turin gegen Parma zwei Treffer und schoss sich damit den Frust von der Seele. Zudem setzte sich „CR7“ alleine an die Spitze der Torjäger-Wertung in der italienischen Serie A. Die Highlights der Partie gibt‘s oben im Video!