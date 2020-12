Kühbauer gibt bei Kara Entwarnung

Zum Matchwinner avancierte Ercan Kara, der nun drei seiner sechs Saisontore in der Liga per Kopf erzielte. In Pflichtspielen traf er zum elften Mal im 23. Saisonspiel. Einziger Wermutstropfen für ihn war, dass er nach einem Tritt von Emanuel Aiwu in der 75. Minute angeschlagen vom Platz musste. Kühbauer gab aber Entwarnung: „Es ist nichts Ärgeres.“ Beim Trainingsstart am 4. Jänner wird der Stürmer also dabei sein.