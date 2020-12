Oberwachtmeister Klaus Fallmann trägt Schutzkleidung, als er nun mit seiner „Fantasy“ an der Leine den Raum betritt. Das Tier läuft los, schnuppert aufgeregt an den Konstruktionen, nach der Untersuchung der vierten legt sich die Hündin still auf den Boden. Sie hat also den Test bestanden. Denn in dem Behälter vor ihr ist die gebrauchte Maske eines Corona-Kranken deponiert.