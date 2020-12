Am Freitag hatte Sarah Lagger ihren Siebenkampf mit 14,37 über 100 m Hürden begonnen, dann ließ sie starke 1,77 m im Hochsprung und gute 14,11 m im Kugelstoßen folgen. Die einzige kleinere Schwäche waren dann die 25,54 Sekunden über 200 m. Am Samstag war sie bei allen Disziplinen in der Sitze dabei. So war die auf La Réunion von ihrem Vater Ernst Lagger betreute Athletin im Weitsprung Zweite, im Speerwurf Vierte und auch über 800 m Zweite! Damit blieb die Kärntnerin zum achten Mal in ihrer Karriere im Siebenkampf über 6000 Punkten. Ihre Bestleistung von 6225 Zählern hatte sie vor zwei Jahren erzielt, als sie Silber bei der U20-WM in Tampere gewonnen hatte.