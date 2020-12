„Es war eine gute Antwort auf die Heimniederlage gegen Wien.“ Mario Huber konnte den freien Samstag nach dem 3:1-Sieg der weiter stark dezimierten Eisbullen in Villach genießen: „Wir waren solide als Mannschaft, haben hart gekämpft und die nötigen Tore geschossen.“ Für den ersten Salzburger Treffer zum 1:1 hatte der lange verletzte Tiroler in seinem erst vierten Spiel selbst gesorgt, damit erstmals in dieser Eishockeyliga-Saison genetzt. „Das erste Tor ist immer gut, wenn man es hat“, grinst der 24-Jährige. Mit Justin Schütz („Im letzten Drittel waren wir das bessere Team“) und Florian Baltram schlugen zwei weitere Cracks aus der jüngeren Garde zu. Das braucht die McIlvane-Crew auch in Zeiten wie diesen besonders.