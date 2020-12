Das Comeback des Kapitäns ließ die Fans der Eishockey-99ers vorm Spiel gegen Fehervar jubeln - nach einem Knochenbruch im Fuß und vier Monaten Spielpause stand Daniel Oberkofler erstmals wieder am Eis. Nach einer hart umkämpften Partie war das am Ende aber der einzige Grund zum Jubeln aus Grazer Sicht. Denn der Mason-Truppe (neben Oberkofler war auch der Langzeitverletzte Lukas Kainz wieder dabei) blieb trotz 34 Torabschlüssen der alles erlösende Treffer im Liebenauer Bunker verwehrt. Und im Gegenzug traf Oberkofler und Co. 43 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit der Blitz - 1:0 für die Ungarn. Der Siegtreffer durch Geiger. Jener Spieler, der im letzten Match mit einem Check gegen 99er Parker MacKay im Nachhinein für das Karriereende des Kanadiers gesorgt hatte!