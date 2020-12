Lässig lümmelte er auf der Tribüne. Die Angefressenheit war ihm buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Leroy Sane konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. Verständlich, nur 36 Minuten lang durfte er aktiv an Bayerns 2:1-Sieg in Leverkusen mitwirken. In Minute 32 war er für den verletzten Kingsley Coman ins Spiel gekommen. In Minute 68 hatte Trainer Hansi Flick genug gesehen: kein Torschuss, nur eine Torschussvorlage, nur 33 Prozent gewonnenen Zweikämpfe - die Sky-Datenbank spuckte in er Tat sehr mäßige Ergebnisse für Sane aus.