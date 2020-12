Dritter Lockdown nach Weihnachten

Nach Weihnachten beginnt am 26. Dezember in Österreich, wie am Freitag angekündigt, wieder ein harter Lockdown. Der Handel darf - bis auf Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken - bis 18. Jänner nicht aufsperren, die Ausgangsbeschränkungen gelten dann außerdem wieder rund um die Uhr. Insbesondere der private Bereich sei „entscheidend“, betonte Kurz, „treffen Sie niemanden“, bat er. „Es ist nahezu unerträglich, für uns alle, diesen Verzicht auf Kontakt mit anderen Menschen auszuhalten“, räumte der Kanzler ein. Allerdings würden immer noch nahezu 100 Menschen pro Tag an einer Corona-Infektion sterben, erinnerte er.