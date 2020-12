In der Stadt Salzburg wird die S-Bahnstation beim Europark zur Teststraße umfunktioniert. Im Flachgau stehen am Recyclinghof in Eugendorf die Sanitäter bereit. Im Tennengau lädt der Ziegelstadl Hallein zum Test. Zwei Stationen gibt es im Pongau: die Straßenmeisterei Schwarzach und die Rotkreuz-Bezirksstelle in Radstadt.