„Krone“: Herr Minister, Österreich ist auf dem Weg in den dritten harten Lockdown. Wie viele werden noch folgen bzw. soll das so wirklich weitergehen mit dem Ziehharmonika-Prinzip zwischen komplett zusperren und öffnen?

Rudolf Anschober: Es darf nicht so weitergehen, weil Österreich diese Situation langfristig nicht aushält. Deshalb haben wir intensiv an einer mittelfristigen Strategie gearbeitet. Das Ziel ist jetzt einmal, mit den Infektionszahlen ganz massiv herunterzukommen und, darauf aufbauend, vermehrte Tests. Wir müssen durch die vermehrten Tests zum Gestalten kommen und damit auch zu einer Form der täglichen stärkeren Sicherheit. Das Entscheidende ist auch der Gewinn der Zeit bis zur Impfung.