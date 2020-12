Apropos Arbeit, Ihre neue CD „Ganz still“ ist auf Platz 5 der internationalen Verkaufscharts in Deutschland eingestiegen, die DVD sogar auf Platz 1. Wie feiert man einen so großartigen Erfolg in Zeiten von Abstand und Mund-Nasen-Schutz?

Diese Frage habe ich mir auch gestellt (schmunzelt), und schließlich bin ich in der Badewanne gelandet. Meine ganze Karriere war ohne Skandale. Also war die große Frage, kann ich es machen? Kann ich auf meiner Facebook-Seite so ein Foto posten? Ja, und zwar mit ganz, ganz viel Schaum. Und was waren die ersten Reaktionen? Schade, dass da so viel Schaum ist (lacht ganz herzlich).