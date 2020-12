Stembergers Aktion „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ will viele private Unterkünfte in Österreich ausfindig gemacht haben. 144 Flüchtlinge könnten rasch aufgenommen werden. Ihr Appell: „Wir können nicht alle retten. Aber ich will, dass sich die Menschen weniger fürchten. Man kann nur aus dem Herzen heraus agieren.“