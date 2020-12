Kurz: „Vor Weihnachten testen lassen“

Bei dem Termin im Kanzleramt am Samstag rief Kurz dazu auf, sich vor etwaigen Familienfeiern zu Weihnachten, die ohnehin nur in kleinem Rahmen erlaubt sind, auf das Coronavirus testen zu lassen. „Ich selbst werde das selbstverständlich tun“, sagte Kurz. Damit könne man verhindern, Familienmitglieder anzustecken. Der Verzicht auf Kontakte zu anderen sei „nahezu unerträglich“, räumte Kurz ein, doch aufgrund der hohen Zahl an Todesfällen notwendig.