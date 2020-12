„Wir wollen das Jahr mit einem Dreier abschließen. Wenn uns das gelingt, haben wir trotzdem eine gute Hinrunde gespielt“, so Maximilian Hofmann. Der Innenverteidiger warnte allerdings vor den seiner Meinung nach deutlich verbesserten Südstädtern. „Sie sind vor allem in ihrem Stadion schwieriger zu bespielen, das hat man gegen Salzburg (Anm.: 1:0 für Admira) gesehen. Doch wenn wir endlich wieder an uns glauben und unsere Qualität auf den Platz bringen, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir als Sieger vom Platz gehen“, erklärte Hofmann.