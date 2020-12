Der Snowboardcross- Weltcup ist wegen Corona weiter in Schwebe. Das nächste Event auf dem Rennkalender im Montafon am 14.-16. Januar ist zwar noch nicht abgesagt, aber auch alles andere als fix. Die Boardercrosser konnten zwar in den vergangenen Tagen im Tiroler Pitztal unter vernünftigen Bedingungen trainieren, allerdings aber eben mit einer ungewissen Zukunft, was die Rennen betrifft.