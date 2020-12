Schauplatzwechsel in den Tennengau: Auch in der HTL in Hallein ist man für alle Eventualitäten gewappnet. „Plan A ist normaler Präsenzunterricht, Plan B ist die 50:50 Aufteilung zwischen Distance Learning und Präsenz und bei Plan C werden alle Schüler von zuhause aus unterrichtet“, erklärt Schulleiter Roland Hermanseder. Wobei planen momentan eigentlich unmöglich sei, so der Direktor. Der Grund: Die Kommunikation der Regierung. „Ich bekomme Informationen entweder aus der Presse oder der Gewerkschaft. Das kann es doch nicht sein“, ärgert sich Hermanseder.