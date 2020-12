Die Stadtwerke bauen zusammen mit der Salzburg AG ein kluges Konzept für regionalen Handel auf, dafür wurden in der Landeshauptstadt schon an zwei Depotstationen die neuen „Myflexboxen“ errichtet. Dorthin kann man sich Pakete schicken lassen und zeitlos abholen. Auch Willhaben- oder Ebay-Geschäfte können auf diesem Wege in Coronazeiten kontaktlos abgewickelt werden.