Homöopathische Arzneien stärken erwiesenermaßen die Lebenskraft der Menschen. In Coronazeiten greifen die Bürger bewusst zu nicht rezeptpflichtigen Medikamenten, um ihren Körper resistent zu machen. Der Absatz von pflanzlichen Produkten ist in den Apotheken in den letzten Monaten um 25 Prozent gestiegen.