Der erwartete Glückstag war zu einem Schicksalstag geworden. Wie schwerkrank Joana wirklich war, wurde erst nach umfangreichen Untersuchungen sichtbar. Dazu war das Baby am zweiten Lebenstag in die Uniklinik Innsbruck gebracht worden. „Das Auf und Ab der Gefühle in solch einer Situation ist unbeschreiblich“, sagt Kerstin Bosch über den Moment, in dem ihr klar wurde: Mein Baby ist nicht gesund. Aber - da war immer noch die Hoffnung, dass es nicht so schlimm sein könnte. Bis die Lustenauer vom Facharzt eine Diagnose hörten, die ihre Welt bis in die Grundfesten erschütterte: Die Verbindung vom Herzen zur Lungenschlagader fehlte. Und in der Herzscheidewand hatte Joana ein Loch. In diesen Stunden sagten die Eltern „Ja“ zu dem unbekannten Weg, der vor ihnen lag. Fest stand bald, dass dem Baby nur eine Operation am offenen Herzen helfen konnte.