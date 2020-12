Ferrari hat sich nach Platz sechs in der Konstrukteurs-WM und damit der schlechtesten Formel-1-Saison seit 40 Jahren neu eingeschworen. „Das Team war in den vergangenen Jahren in der Lage, Zweiter zu werden. Ich denke also, dass der dritte Platz nicht völlig unmöglich ist“, macht Mattia Binotto seinem neuen Fahrer-Duo Druck. „Das sollte das Minimalziel sein", ergänzte der Teamchef der Scuderia. Und der Italiener will weder Charles Leclerc noch Vettel-Nachfolger Carlos Sainz zur unumstrittenen Nummer 1 im Team machen.