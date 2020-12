Das erste Zusammentreffen ereignete sich schon in ihrer Kindheit beim Ministrieren. „Da haben wir bereits so einiges an Auftritts- und Bühnenerfahrung gesammelt“, schmunzelt Ali. Die schulischen und beruflichen Wege führten vorerst in unterschiedliche Richtungen, kreuzten sich dann aber wieder in der Jugendzeit. Wolfgang Klingler gründete gemeinsam mit Hermann Freudenschuss in den Achtzigern das „Projekttheater Hall“.