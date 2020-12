An 17 Teststationen in Tirol gibt es seit Samstag die Möglichkeit, gratis einen Antigen-Test machen zu lassen. In der Landeshauptstadt Innsbruck werden diese an zwei Standorten angeboten: In der Olympiahalle sowie beim Alphotel in der Bernhard-Höfel-Straße 16. Die „Tiroler Krone“ machte einen Lokalaugenschein bei den beiden Stationen.