Teststandorte

Die Testungen werden in den Bezirken Braunau, Schärding, Ried, Gmunden, Vöcklabruck, Kirchdorf, Steyr (inkl. Steyr-Land), Wels (inkl. Wels-Land), Grieskirchen, Eferding, Linz (inkl. Linz-Land), Rohrbach, Perg und Freistadt angeboten. Als Testtage sind jedenfalls der 23., 24. und 25. Dezember fixiert. In einigen Drive-Ins kann das Angebot bereits ab 22. Dezember in Anspruch genommen werden, dort wo es organisatorisch möglich ist, wird das Angebot auch am 26. Dezember aufrechterhalten.