Es gebe aber keine Hinweise, dass die neue Variante auch zu einer höheren Sterblichkeit führe, so Whitty. Man habe entsprechende Erkenntnisse an die Weltgesundheitsorganisation WHO weitergeleitet. Umso mehr müsse weiterhin alles getan werden, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen, sagte der Mediziner. Nach Angaben der WHO haben sich die schon bekannten Varianten des Virus im Hinblick auf Ansteckungswege oder Schwere der Erkrankung kaum oder gar nicht anders verhalten als das zuerst identifizierte Virus.