Zufrieden mit der Kundenfrequenz am letzten Einkaufssamstag vor Weihnachten und damit dem mittlerweile dritten Lockdown ab Stefanitag zeigt man sich in Einkaufszentren in Salzburg. Zwar fehlen Besucher aus der deutschen Grenzregion, dafür sei der Andrang von Einheimischen scheinbar größer. Auf Flanieren verzichten aber die meisten. Gutscheine, die im nächsten Jahr eingelöst werden können, stehen hoch im Kurs.