Bisher „zu wenig Koordinierung“ in Europa

Zeitversetzte Einzelaktionen von Ländern zur Eindämmung bergen die Gefahr eines „Ping-Pong-Effekts“ mit wechselseitigen Einschleppungen und Exporten von Fällen. Bisher gab es hier „zu wenig europäische Koordinierung“, so der Koautor des Papiers, Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien, der in einer Online-Pressekonferenz ein „entschlosseneres Vorgehen zur Senkung der Fallzahlen“ forderte.