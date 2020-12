Auf Hochtouren laufen die Nachforschungen im Mordfall von Niklas St. Der 21-Jährige war, wie berichtet, im August in einem Kanal in Mörbisch ertränkt worden. Nach dem schrecklichen Tod ihres Sohnes wollen die Eltern Aufklärung. Im Fadenkreuz der Ermittler ist Kevin A. (28) aus Niederösterreich. Er sitzt in U-Haft.