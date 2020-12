Am Samstag hat sich Alma Zadic (Grüne) zum möglichen Freitesten aus dem vom 26. Dezember bis 24. Jänner geltenden dritten harten Lockdown zu Wort gemeldet. Die Justizministerin fürchtet dabei keine rechtlichen Probleme, denn sie habe sowohl in Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit als auch auf die Verfassungskonformität „größtes Vertrauen“ in die Experten im Gesundheitsministerium und in den zuständigen Ressorts, in denen die Verordnung erarbeitet wird, so Zadic am Samstag im Ö1-„Mittagsjournal“. Freitesten ist ab Mitte Jänner möglich.