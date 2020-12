Scharfe Kritik am Umgang der türkis-grünen Regierung mit der Corona-Krise und den Maßnahmen im Rahmen des dritten Lockdowns haben am Samstag SPÖ und FPÖ geübt. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sprach in einer Aussendung von einem „desaströsen Corona-Management“, für die FPÖ hat die Regierung Österreich in eine „Diktokratie“ geführt. Beide Parteien kritisierten die Teststrategie der Regierung.