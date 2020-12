An einem gewöhnlichen Adventsamstag gleicht das Schlendern durch die Grazer Herrengasse einem „Hindernislauf“, zwangsläufiger Tuchfühlung mit anderen Passanten inklusive. Tuchfühlung mit Fremden ist in Zeiten von Corona aber natürlich nur bedingt zu empfehlen - wobei die Gefahr dafür in der Innenstadt der steirischen Landeshauptstadt im heurigen Jahr ohnehin gering ist. Von einem bedenklichen Massenauflauf war das Menschen-Aufkommen in der City am Samstagvormittag aber weit entfernt. Reger Betrieb, ja, aber kein Ansturm.