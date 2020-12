„Deshalb passiert immer was"

Mayer sorgte indes für eine Schrecksekunde, als es ihm genau an der Stelle, an der er sich einst bei einem Sturz einen Rückenwirbel gebrochen hatte, einen Ski verschnitt. „Ich wollte es in Hocke durchziehen, hab‘s aber eh noch ganz gut abgefangen und auch noch halbwegs eine Zeit gerettet“, erklärte der Doppel-Olympiasieger. Für ihn sei Gröden einfach nicht das Lieblingsrennen. „Ich muss hier immer über mein Limit gehen, um schnell zu sein. Deshalb passiert immer was bei mir hier.“