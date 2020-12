Was war das für ein Auftakt in den Naturbahnrodel-Weltcup auf der steirischen Winterleiten! Nach dem Sieg im ersten Einsitzer-Bewerb der Herren legte Hausherr Michael Scheikl auch im zweiten Bewerb auf der Haus-und-Hof-Strecke nach, holte sich mit über 1,30 Sekunden Vorsprung auf Patrick Pigneter (It) auch den Sieg im zweiten Weltcuprennen!