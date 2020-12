Fest steht: Argentinien wird die Arena in La Plata, wo Maradona vor seinem Tod zuletzt als Trainer gewirkt hatte, in das „Estadio Unico de la Plata Diego Armando Maradona“ umbennen. Das verkündete der Gouverneur der Provinz Buenos Aires. Wenige Tage nach seinem Tod am 25. November hatte bereits die italienische Stadt Neapel beschlossen, das Napoli-Stadion zu Ehren der Klub-Legende in „Stadio Diego Armando Maradona“ umzubenennen.