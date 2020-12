Für Ausbau noch Platz

Der Wandel in der Mobilität, auch die Entwicklung Richtung Elektro-Antriebe - all das fordert die Firma, die allein in Mattighofen 650 Entwickler beschäftigt. Die Kapazitäten wurden hier in den letzten sechs Jahren mehr als verdoppelt. In Anif bei Salzburg zieht KTM einen Standort mit Schwerpunkt Elektromobilität auf, der im nächsten Jahr in Betrieb geht. Der Fuhrpark an E-Motorrädern soll Stück für Stück wachsen. Auch am Markt der mit Strom betriebenen Fahrräder sind die Innviertler mit den Marken Raymon und Husqvarna bereits vertreten, nun kommt hier auch noch GasGas dazu.