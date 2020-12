Ein 72-Jähriger, der betrunken hinter dem Steuer seines Wagens erwischt wurde, ist während der Verkehrskontrolle in Hallein (Tennengau) am Freitagnachmittag auf Polizisten losgegangen. Drei Beamte erlitten leichte Verletzungen. Ein Alkotest ergab 1,6 Promille. Wie sich herausstellte, war dem betagten Mann der Führerschein bereits vor längerer Zeit entzogen worden. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.