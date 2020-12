Der am Freitag bei seinem Heim-Weltcup nach der Landung gestürzte ÖSV-Kombinierer Franz-Josef Rehrl ist noch am gleichen Abend erfolgreich operiert worden. Der Steirer hatte sich im provisorischen Wertungsdurchgang in der Ramsau einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen.