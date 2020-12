Wie im Ursprungsspiel erforscht man in „Knights of the old Republic 2“ auch am Handy die Welt von „Star Wars“ Tausende Jahre vor den Geschehnissen aus den Kinofilmen. Der Spieler muss sich auf seinem Pfad für die helle oder dunkle Seite der Macht entscheiden, erlebt sein ganz eigenes Abenteuer im „Krieg der Sterne“-Universum und trifft bekannte Alien-Rassen wie die Mandalorianer. „Knights of the old Republic“ für das Handy kostet 15 Euro.